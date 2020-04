In St. Anton und St. Christoph am Arlberg staunte die Polizei am Donnerstagnachmittag nicht schlecht, als sie zwei Paragleiter am Himmel entdeckten. Trotz des bestehenden Verbotes wollte zwei Tiroler offentsichtlich Spaß haben. „Die beiden Männer wurden wegen Übertretung nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz an die zuständige Behörde zur Anzeige gebracht“, heißt es von der Exekutive.