Die beiden Buben hatten gegen 12 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes beim Arlandgrund unter einer Hecke eine halb aus der Erde ragende Handgranate. Die Kinder wussten zuerst nicht, um was es sich dabei genau handelte und gruben den Sprengkörper aus. Von der Polizei wurde der Bereich um die Handgranate großräumig abgesperrt, was auch den angrenzenden Murradweg betraf.