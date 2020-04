Mehr als 30.000 Menschen sind mittlerweile in Europa durch die Coronavirus-Pandemie ums Leben gekommen. Mit 30.063 Todesopfern (Stand Mittwochvormittag) ist Europa der am schwersten getroffene Kontinent, wie am Mittwoch eine Rechnung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab. Weltweit die meisten Todesopfer verzeichnet weiterhin Italien mit 12.428 Fällen. In Spanien starben 8189 Infizierte, in Frankreich 3523.