Erstmals hat sich ein Soldat in Kärnten mit dem Coronavirus infiziert - die Türkkaserne in Spittal an der Drau läuft deshalb derzeit auf Minimalbetrieb. „Die Ansteckung ist im privaten Umfeld erfolgt - alle Kontaktpersonen, auch jene beim Bundesheer, wurden bereits kontaktiert und getestet“, so Heeressprecher Christoph Hofmeister gegenüber der „Krone“. Der Soldat selbst hat lediglich leichte Symptome und befindet sich in Heimquarantäne.