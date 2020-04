„Rachenabstrich kann virenfrei sein, obwohl der Erreger noch da ist“

Bei ersten Untersuchungen in China zeigte sich, dass in den ersten Tagen nach einer Infektion die höchste Viruslast im Mund, im Rachen und in der Nase anzutreffen ist. Da zu dieser Zeit aber gehäuft Abstriche in der Lunge vorgenommen wurden, waren dort noch wenige Viren vorhanden. HNO-Facharzt Dr. Stefan Edlinger vom Universitätsklinikum St. Pölten erklärt die Folge: „Das Ergebnis war in vielen Fällen falsch negativ. Zweites Problem: Im späteren Krankheitsverlauf kann ein Rachenabstrich virenfrei sein, obwohl der Erreger noch da ist.“