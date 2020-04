Als ein Ergebnis der täglichen Kommunikation zwischen Magna und seinen Kunden wurde jetzt beschlossen, die Produktfertigung in Graz gestaffelt wieder aufzunehmen. Gestartet wird mit einer kleinen Mannschaft am 6. April im Prototypenbau, gefolgt von der Wiederaufnahme der Serienfertigung nach Ostern bis hin zur bereits kommunizierten Produktion der Fahrzeuge für unsere Kunden BMW Group und JLR am 20. April 2020.