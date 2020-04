Dramatische Szenen haben sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden in der bayrischen Stadt Augsburg abgespielt. Ein Mann beschädigte gegen 3.50 Uhr mit einer Axt zuerst einen Linienbus und hielt wenig später das Auto einer Frau an. Auch auf dieses schlug er mit der Axt ein und bedrohte die 57-Jährige. Einen Mann, der der Frau zu Hilfe kommen wollte, verletzte der Angreifer mit einer Machete am Kopf.