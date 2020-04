Der Sitz-Boogie ist ein Tanz zum Sitzenbleiben. Die Tanzlehrer verwenden solche Tänze hauptsächlich im Kindertanz, wo die Kinder in einem kleinen Kreis am Boden zusammensitzen, oder auch im Seniorentanz in einem Sesselkreis. Eine einfache und spaßige Abfolge von Bewegungen, die sich ständig wiederholt.

Alles was man dazu braucht ist ein bequemer Sitzplatz, ein bisschen Bewegungsfreiheit für die Arme und schon geht‘s los.

