„Enormes Potenzial bei Topspringern“

„Die neue Aufgabe ehrt mich. Ich möchte die positive Entwicklung weiterführen und neuen Schwung mitbringen. Als Trainer ist mir das co-kreative Arbeiten mit dem ganzen Team wichtig. Wir werden uns auf unsere Stärken konzentrieren“, kündigte der Familienvater an. „Wir haben zum Glück enormes Potenzial bei unseren Topspringern, und auch der Nachwuchs drängt jetzt wieder nach vorne.“ Widhölzl will den Athleten trotz der in der aktuellen Krise schwierigen Situation rasch einen Plan zusammenstellen. „Die Arbeit beginnt jetzt.“