„Höflichkeit ist wie ein Luftkissen; es mag wohl nichts drin sein, aber es mildert die Stöße des Lebens“, schrieb vor mehr als 100 Jahren der Philosoph Arthur Schoppenhauer. Die moderne Version könnte lauten: “Höflichkeit ist der Airbag zwischen Dir und der Härte der Wirklichkeit - so ist Höflichkeit eine Investition in die private und berufliche Zukunft.“ Die steirischen Tanzlehrer sind da auch immer wieder Trendsetter, up to date und sie sind sich der sozialen und gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst. Tanz und Anstandslehre bildeten seit jeher das Berufsbild der Tanzlehrer und war eine der Säulen des allgemeinen Gesellschaftslebens der vergangenen Jahrhunderte. Es hat sich jedoch im Laufe der Zeit im Umfang, in der Unterrichtsdidaktik und der Wertigkeit der Inhalte adaptiert und modernisiert.