Corona-Infizierte in Kärnten (Stand 30. März, 7 Uhr)

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Kärntner steigt zwar täglich, doch im Österreich-Vergleich ist die Zahl der Fälle überschaubar. Aktuell sind 245 bestätigte Erkrankungen gemeldet. Acht Personen sind bereits wieder genesen - auch jene 28-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt, die als „Patientin 1“ gilt. Die meisten Infizierten sind in Heimquarantäne. 22 befinden sich in stationärer Behandlung in den Krankenhäusern, neun werden intensivmedizinisch betreut.