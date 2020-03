Sein junges Leben hängt nur noch an einem seidenen Faden: Ärzte im Welser Klinikum kämpfen um jenen 23-jährigen Bad Ischler, der am Samstag in einem Klettergarten im Rettenbachtal 33 Meter in die Tiefe gestürzt war. Laut dem Krankenhaus befindet sich der Sportler in „sehr kritischem Zustand“.