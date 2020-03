Lage ist weiterhin sehr ernst

Auf all diese Fragen wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heute, wenn er am Vormittag über die aktuelle Corona-Lage spricht, keine konkrete Antwort geben können. Nur so viel: Die Lage ist weiterhin so ernst, dass es noch lange nicht um die Rücknahme von Ausgangsbeschränkungen & Co. geht, sondern um eine Ausweitung der Restriktionen. Am Sonntagabend beriet der Kanzler im Beisein von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit Experten auf Basis neuer Zahlen über neue Corona-Maßnahmen.