„Es geht uns nix ab“, sagt der Mann, dem es aber ohnehin nichts ausmacht, daheim zu sein. Mehr noch: Der nicht so richtig verstehen kann, dass es uns, seine Familie, stets nach draußen zieht. Nicht nur in den Garten, sondern weiter weg - auf den Spielplatz, zu Freunden. In kleinen Runden, aber auch großen. Zu entspannten Stunden, aber auch solchen, wo einem der Schädel danach noch mehr so vorkommt, als stünde er kurz vorm Platzen, als nach einem Tag im Büro mit niedriger Luftfeuchtigkeit und hohem Schlagzeilenpegel.