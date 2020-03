Zu viele Krankenhäuser? Zu wenig effizient? Zu hohe Kosten? Österreichs Gesundheitssystem wurde in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren zerzaust. Diese Kritik, so sie in Teilen berechtigt sein mag, ist angesichts der Corona-Krise verstummt. Nun ist man froh über die 271 Spitäler (die rund 25.000 Ärztinnen und Ärzte sowie mehr als 90.000 sonstiges Personal beschäftigen), auch wenn dort (nicht zuletzt auch ob infizierten Personals) personelle Engpässe drohen könnten.