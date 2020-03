Der Petersplatz menschenleer, symbolisch gefüllt allerdings mit den Kranken und Sterbenden der Corona-Pandemie: Der Papst ist am Freitagabend, wie angekündigt, bei strömendem Regen vor den Dom getreten, um der Welt der Christenheit den apostolischen Segen „Urbi et orbi“ zu spenden. Ein einmaliges Ereignis in der Kirchengeschichte.