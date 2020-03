Der Prestigeverlust für VW hält sich nach Meinung von Experten angesichts der Corona-Krise allerdings in Grenzen. „Im Moment steht ohnehin alles“, sagte Frank Schwope von der NordLB. In Zukunft werde der Golf ohnehin nicht mehr die Bedeutung haben, die er als Namensgeber für eine eigene Fahrzeugklasse über Jahrzehnte hatte. „Es ist letzten Endes ein Auslaufmodell, das neue Modell ist der ID.3“, sagte Frank Schwope von der NordLB. Mit dem kompakten E-Auto, das in Zwickau gebaut wird und im Sommer auf den Markt kommen soll, will Volkswagen neu in die Elektromobilität starten.