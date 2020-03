Die besten Home-Workouts für die Corona-Krise

# Intervalltraining

Philipp und Nina zeigen etwa ein Ganzkörper-Workout, um fit für den Sommer zu werden. Dafür gibt es insgesamt acht Übungen, bestehend aus Squat Jumps, Jumping Lunges, Mountain Climbers und mehr, die jeweils in 30-Sekunden-Intervallen durchgeführt werden sollten. Also immer 30 Sekunden Bewegung, danach 30 Sekunden Pause und so weiter. Anstrengend aber effektiv!