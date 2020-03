Rund 1000 Dollar Parkgebühr - pro Woche

Ein teurer Spass für die Fluglinien, den die Kosten für das Abstellen der Maschinen haben es in sich. So betragen etwa die Parkgebühren für eine Boeing 777 auf einigen US-Flughäfen etwa 1000 Dollar - pro Woche. Dazu kommen noch Kosten für die Wartung der Jets. So müssen Techniker etwa regelmäßig die Ruder bewegen, damit diese nicht korrodieren.