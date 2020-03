Zuletzt ging der Flachgauer, der bereits einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, noch einen Schritt weiter. Mit Maßband berechnete er die Höhenmeter durchs eigene Stiegenhaus über drei Stockwerke. Und fing an, heimische Berge zu erklimmen. So kam er binnen kurzer Zeit auf die Strecken für den Haunsberg, Untersberg und natürlich den höchsten österreichischen Gipfel, den Großglockner. „Ausreisen darf ich ja nicht“, hat der 42-Jährige gut lachen. Muss eben die hiesige Alpenlandschaft Pate stehen.