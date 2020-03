Corona-Test wurde erst in der Anstalt durchgeführt

„Der Insasse befindet sich von Anfang an in einer isolierten Abteilung. Er zeigt keinerlei Symptome“, sagt Christine Ratz, Sprecherin des Justizministeriums. Da er aus dem Zugangsbereich verlegt werden soll und laut „Krone“-Informationen in dieser Situation derzeit wegen des Coronavirus sämtliche Insassen vorsorglich einem Test unterzogen werden sollen, hat man am 24. März auch den Rumänen getestet. Das Testergebnis fiel – wie Ratz bestätigt – am 25. März positiv aus. Heißt: Sowohl der Inhaftierte selbst als auch die Anstaltsleitung sind erst seit Mittwoch über die Infizierung im Bilde.