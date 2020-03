Mit Pistolenattrappe im Auto

Zwei Jahre später soll der 42-Jährige mit einem befreundeten Taxifahrer (48) erneut einen Erpressungsplan geschmiedet haben. Als der Mediziner im Pkw in der Tiefgarage Platz nahm, setzte sich der 42-Jährige mit einer Pistolenattrappe auf die Rückbank und dirigierte das Opfer an den Stadtrand, wo der Arzt zusicherte, das Geld auftreiben zu wollen. Andernfalls, so drohte der Türke, werde er die Familie des Arztes umbringen.