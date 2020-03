Bei Verstößen gegen die Ausgangssperre drohen nun in Italien nach der Anhebung zwischen 400 Euro und 3000 Euro. Zuvor waren nur 206 Euro fällig, wenn man sich nicht an die behördlichen Auflagen hielt. Die Maßnahmen der Ausgangssperre an sich wurden am Sonntag erst verschärft. Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist und sich vorsätzlich nicht an die Quarantäneauflage hält und die Wohnung verlässt, kann mit einer Haftstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft werden. Nicht ohne Grund: Erst vor einer Woche wurden mehr Todesfälle aus Italien vermeldet als aus China, wo die Pandemie ihren Ausgang nahm.