„Corona-Lesungen“ der Büchereien Wien starten

Büchereien, Alte Schmiede, Österreichische Gesellschaft für Literatur und Hauptverband des Österreichischen Buchhandels wollen mit der Reihe „Corona-Lesungen“ einen Beitrag dazu leisten, dass Autoren ihre Werke auch jetzt einem breiteren Publikum präsentieren können. Denn: Unzählige Lesungen fallen in diesen Wochen aus, wichtige Buchmessen mussten abgesagt werden, was Autoren, die ihre Bücher in diesem Frühjahr vorstellen wollten, in Schwierigkeiten bringt. Die Stadt Wien unterstützt hier unter anderem mit Auftrittsmöglichkeiten.