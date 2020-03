In Ägypten sind 18 Menschen bei einem Verkehrsunfall während der nächtlichen Ausgangssperre im Zusammenhang mit dem Coronavirus ums Leben gekommen. Ein Lastwagen war südlich der Hauptstadt Kairo in mehrere Autos gefahren, die an einem Kontrollpunkt hielten, berichtete das Staatsfernsehen am Donnerstag unter Berufung auf Polizeiquellen. Fünf weitere Menschen wurden Medienberichten zufolge verletzt.