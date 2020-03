Die FPÖ hat das Krisenmanagement der Regierung in der Corona-Krise scharf kritisiert. „Wir wollen weniger Marketing und mehr Maßnahmen“, sagte Parteichef Norbert Hofer am Donnerstag. Zudem könne man sich oft nicht auf das Wort der Minister verlassen. Hofer forderte weiters einen Freibetrag in der Höhe von 1500 Euro für alle in der Krise relevanten Kräfte.