Die Singdrossel überwintert in Süd- und Südwest-Europa - die österreichischen Brutvögel wahrscheinlich überwiegend in Frankreich und Italien. Sie kommt üblicherweise ab Anfang März in die mitteleuropäischen Brutgebiete zurück. Die Drossel brütet in ganz Österreich in Wäldern und größeren Baumbeständen (auch Parks und Gärten) und ist weit verbreitet, bei weitem nicht so verstädtert wie die Amsel – denn sie braucht in der Regel größere Grünbereiche.