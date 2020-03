1.900 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Neben dem Stammhaus in der Grazer Innenstadt sind auch die übrigen 33 Standorte geschlossen - alle 1900 Mitarbeiter sind zur Kurzarbeit angemeldet. „Aber wir haben seit Wochen die Ware für das Frühjahrs- und Ostergeschäft im Haus. Da werden jetzt Rechnungen fällig und am Ende des Monats auch noch die Gehälter - trotz Kurzarbeit müssen wir die ja vorstrecken“, erklärt Wäg.