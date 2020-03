Zurzeit sind laut „Krone“-Informationen 91 Personen wegen Corona auf Intensivstationen. Davor geisterten andere Zahlen herum, auch seitens des Gesundheitsministeriums - 26 Fälle waren es demnach. Die Zahlen wurden schließlich korrigiert. Minister Rudolf Anschober lässt jedenfalls aktuell Bestand und Bedarf an Beatmungsgeräten erheben („Mindestens 1300 müssten es österreichweit sein“, so die Auskunft aus dem Ministerium).

Es gibt demnächst 100 Stück mehr, wie die „Krone“ von anderer Seite erfuhr. Anschober will die Eigenproduktion. Dann sei man nicht mehr auf das Ausland angewiesen, auf das in Tagen wie diesen ohnehin nur bedingt Verlass ist (siehe zurückgehaltene Maskenlieferungen an deutschen Grenzen vor einigen Tagen). Beatmung made in Austria also.