Tennis-Star Roger Federer zeigt sich in der Corona-Krise solidarisch. „Mirka und ich haben persönlich beschlossen, eine Million Schweizer Franken (940.000 Euro) für die am stärksten gefährdeten Familien in der Schweiz zu spenden“, verkündete der derzeit verletzte Grand-Slam-Rekordsieger auf seinen sozialen Kanälen.