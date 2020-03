Lange ist es bei Fußball-Ostligist FC Mauerwerk nicht ruhig geblieben. Auch in Zeiten der Corona-Krise geht es beim Klub ordentlich rund. Vor ein paar Wochen noch das Theater mit den Transfers, dann der Kopfstoß von Spieler Formose Mendy gegen den eigenen Masseur und jetzt ist schon wieder etwas vorgefallen - nämlich ein weiterer Trainerwechsel. Zwei Trainer, Richard Slezak und Norbert Schweitzer, hat Präsident Mustafa El Nimr in dieser Saison schon verbraucht - jetzt kommt mit Patrick Kasuba ein weiterer hinzu. Und das in einer Zeit, wo der Ball nicht einmal rollt! Einsparungsmaßnahmen sind aber nicht der Grund für die Trennung.



Viel positives Feedback

Kasuba hat bei den Simmeringern Stefan Rieger, sportlicher Leiter und am Papier Einser-Coach von Mauerwerk, nicht nur beim Training unterstützt, sondern eigentlich das komplette Training übernommen. Beim Spiel musste er aber auf Grund der fehlenden Trainerlizenz den Platz als Co-Trainer einnehmen. „Der sportliche Aspekt war für mich vor ein paar Monaten ausschlaggebend um zu Mauerwerk zu wechseln. Natürlich habe ich mir ein paar Türen dadurch zugemacht, aber wir haben hier professionell arbeiten können und als Profi-Mannschaft Vormittag und Nachmittag Einheiten abhalten können.“



Nach einem Sieg und einer Niederlage in der Frühjahrsmeisterschaft der 3. Liga ist jetzt aber nicht nur durch den Coronavirus Schluss. „Ja er ist nicht mehr Trainer bei uns“, so Klubboss El Nimr. Für Kasuba natürlich ein Ende, welches sich eigentlich nicht abgezeichnet hat: „Es ist jetzt einmal so. Mit dem muss ich mich jetzt abfinden. Ich habe auch viel gelernt und viel positives Feedback von Trainerkollegen und Spielern bekommen. Jetzt fehlt mir eigentlich nur mehr eines. Ich will mein Geld für meine erbrachten Leistungen beim FC Mauerwerk bekommen. Mehr ist dazu nicht zu sagen.“ Das nächste Kapitel einer unendlichen Geschichte beim FC Mauerwerk…