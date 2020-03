Crowdfunding-Projekt für Daheim-Festival gestartet

„Wir stecken gerade alle in einer sehr speziellen Situation. Damit wir die allgemeine Grundstimmung etwas heben können, haben wir das #DAHEIMFESTIVAL gegründet. Vorbereitung, Organisation, Mails und natürlich das Festival machen uns Spaß, nehmen aber auch viel Zeit und Mühe in Anspruch“, so die beiden Initiatoren. Um für den Aufwand zumindest einen kleinen Erlös zu generieren, wurde nun ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Auf der Plattformstartnext.comwerden Unterstützer gesucht, die die Aktion mit einem kleinen Freibetrag oder im Gegenzug zu einem der vielen möglichen „Dankeschöns“ zu unterstützen. So gibt es etwa für den Beitrag von 60 Euro eine Gitarrenstunde, für 10 Euro kann man im Stream jemanden grüßen lassen.