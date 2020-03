„Wir appellieren an alle Tierfreunde da draußen: Lassen Sie sich bitte nicht zu Spontankäufen hinreißen, um sich oder den Kindern den Ausnahmezustand angenehmer zu gestalten. Ein Tier zu sich zu nehmen, ist eine weitreichende und langfristige Entscheidung“, so Persy. Stattdessen gibt es in dieser Situation zahlreiche andere Möglichkeiten, echte Tierliebe zu beweisen.