In Zeiten des Coronavirus ist es vielen nicht möglich, an Begräbnissen von nahestehenden Personen teilzunehmen. Damit sich Betroffene dennoch mit ihren Gefühlen auseinandersetzen können, sind die Trauerbegleiter der Tiroler Hospizgemeinschaft weiterhin per Telefon oder über andere Kommunikationskanäle für kostenlose Einzelgespräche erreichbar.