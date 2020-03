„Unfassbar! Und das in einer so schwierigen Zeit“, ist Gmundens Pfarrer Gerald Geyrhofer geknickt. Am Wochenende wurde in „seiner“ Stadtpfarrkirche eingebrochen. Erbeuten konnten die Täter nichts, der entstandene Schaden ist aber enorm. Die Restauration des 250 Jahre alten Altars kostet um die 7000 Euro.