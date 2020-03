Tiere in freier Wildbahn wagen sich mehr hervor

In der Stadt wagen sich durch den verringerten Verkehr kleine Tiere wieder vermehrt auf die Straße, wie der Ökologe Johannes Rüdisser von der Uni Innsbruck beobachtet hat. Und auch auf den Bergen und in Wäldern nähern sich größere Tiere wieder den Wegen, die vom Menschen angelegt wurden. „Säugetiere oder Vögel wissen sehr gut, wo die Wege der Menschen verlaufen. Im Normalfall verhalten sich diese so, dass sie vom Weg aus nicht sichtbar sind. Wenn jetzt weniger Menschen unterwegs sind, merken das die Tiere und kommen hervor.“ So zum Beispiel Füchse, Dachse und Luchse. Diese würden unvorsichtiger werden und das menschliche Wegenetz, das ihnen die Fortbewegung erleichtert, mehr nützen.