Still stehen die Küchen der Restaurants und Lokale derzeit im ganzen Land. Im österreichweit für seine erlesenen Speisen bekannten Taubenkobel der Familie Eselböck wird aber dennoch in Minimalbesetzung weitergekocht - und zwar für den guten Zweck: 120 Portionen Essen gehen täglich von hier an das Haus Franziskus in Eisenstadt. In der Sozialeinrichtung der Caritas finden sich vor allem Menschen ohne Zuhause und jene, die nur von der Grundversorgung leben.