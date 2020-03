„Ich schau auf mich!“ - Wie oft sagt man sich dies selbst?

Ich bin mir bewusst, dass Ärzte, Pfleger, Supermarktangestellte, die Betreiber karitativer Einrichtungen u.v.m. am Limit sind, dass die Wirtschaft leidet, Menschen in Kurzarbeit gehen müssen oder ihren Job verloren haben. Ich weiß, dass dieses neue Leben vorwiegend Einschränkungen mit sich bringt, Veränderungen, Leid und Not. Mir ist all dies in jeder Sekunde bewusst, es macht mir zu schaffen, stimmt mich nachdenklich und sehr traurig. Und trotzdem versuche ich aus MEINER Isolation das Beste zu machen - und in der ansonsten so schnelllebigen Welt zur Ruhe zu kommen. Ich schau jetzt mal auf mich.