Tennis-Superstar Rafael Nadal hat allen gedankt, die gegen das Coronavirus kämpfen. In einem Video bei Twitter bezeichnete der Spanier am Montag Ärzte, Krankenschwestern und das gesamte Gesundheitspersonal, Polizei, Zivil- und Nationalgarde - also alle, „die uns helfen, uns etwas sicherer zu fühlen, die in vorderster Linie stehen und riskieren, sich mit dem Virus zu infizieren“ - als „Helden“.