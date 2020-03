Das österreichische Bundesheer verstärkt auch in der Steiermark seine Einheiten im Corona-Einsatz. So wurden 40 zusätzliche Soldaten an die noch offenen Grenzübergängen zu Slowenien verlegt, um die Gesundheitsbehörden bei der Kontrolle von Einreisenden nach Österreich zu unterstützen. Dazu wird der sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz zur Überwachung der Staatsgrenze zu Slowenien generell verdichtet, um das Gelände an den sogenannten kleinen Grenzübergängen zusätzlich zu überwachen.