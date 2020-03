Stabile Infektionsentwicklung

Die Entwicklung in ganz Österreich betreffend der Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus ist nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums stabil. So wurden in Österreich bis Samstag 18.545 Tests durchgeführt - binnen 24 Stunden eine bisherige Höchstzahl von gemeldeten 2932 Testungen.Am Samstagabend waren in Österreich mehr als 3000 Menschen als mit SARS-CoV-2 infiziert registriert. Insgesamt 16 Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 gibt es bislang in Österreich.