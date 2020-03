Auch in Österreich wahrgenommen

Auch in Kärnten und in der Steiermark waren die Beben deutlich zu spüren. „Bei dieser Stärke können im Epizentralbereich leichte bis mäßige Gebäudeschäden auftreten. In Österreich (kürzester Abstand etwa 90 km) ist nicht mit Gebäudeschäden zu rechnen“, heißt es vonseiten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).