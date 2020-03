„Krone“: Herr Straßer, innerhalb von fünf Tagen haben sich mehr als 10.600 Oberösterreicher arbeitslos gemeldet. Wie bereitet man sich auf so einen Ansturm vor?Gerhard Straßer: „Wir haben am Wochenende vor dem 16. März in den Krisen-Modus geschaltet. Uns war klar, dass es aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus enorm viel Bewegung am Arbeitsmarkt geben wird. Wir haben noch versucht, so gut es geht, zu kommunizieren, dass man sich auch online oder telefonisch arbeitslos melden kann, zugleich haben wir aber auch unsere Geschäftsstellen umgerüstet.