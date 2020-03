Ob die von 8. bis 24. Mai angesetzten Titelkämpfe in Lausanne und Zürich nachgetragen werden, müsse zuerst im Kongress diskutiert werden, schrieb die IIHF. Bereits am Dienstag war die WM der Division I - Gruppe A mit Österreich in Ljubljana (Slowenien) sowie jene der Division I - Gruppe B in Kattowitz abgesagt worden.