Amerikas Präsident Franklin Roosevelt sprach in den 40er Jahren von der „Great Generation“, als er jene jungen Männer, die ihr Leben auf den Schlachtfeldern in Europa und Asien aufs Spiel setzten, besonders hervorheben wollte. Wir entdecken in diesen Tagen auch eine großartige Generation. Jene Frauen und Männer, die ihre eigene Gesundheit in den Spitälern, Pflegeeinrichtungen, Altersheimen, Supermärkten, bei Polizei und Rettung, bei Bundesheer und Müllabfuhr und in vielen anderen wichtigen Berufen einsetzen, um unser Land in Balance zu halten. Jene Pflegerinnen aus Rumänien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien, denen wir aus populistischen Gründen die Familienbeihilfe gekürzt haben und um deren zuverlässiges Erscheinen wir in den nächsten Monaten bangen.