Internationale Flüge bis 25. April gestoppt

In dem südostasiatischen Land wurden am Samstag 89 neue Virusfälle bestätigt, damit sind es nach Angaben des Gesundheitsministeriums insgesamt 411. Und: Der Billigflieger Thai AirAsia kündigte an, alle internationalen Flüge in Thailand von 22. März bis 25. April auszusetzen.