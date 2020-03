Man müsse auch in Zeiten der Krise an die Zukunft denken, erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Wir setzen damit ein klares Zeichen, dass unsere Bauwirtschaft und die damit verbundenen Zulieferbetriebe keine Sorge vor einem Auftragsrückgang haben müssen.“ Konkret wurden von der Landesregierung 2,1 Millionen Euro für die Sanierung der B…4 zwischen Stockerau und Zissersdorf sowie über 1,3 Millionen Euro für drei Projekte zu Brückeninstandsetzungen in den Bezirken Melk und Neunkirchen beschlossen.