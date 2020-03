Mann leidet an Persönlichkeitsstörung

Der Mann zeigte keinerlei Reue für seine Tat und schrieb in einem Bekennerbrief, dass er im Namen Allahs handelte: „Ich tue dies für meinen Glauben. Ihr macht Muslime tot und wollt uns unseren Glauben wegnehmen. Aber das wird nicht gelingen.“ Nach einem psychiatrischen Gutachten leidet er an einer Persönlichkeitsstörung.