Das Land steht still, Büros sind unbesetzt, Straßen und Plätze menschenleer. Dennoch muss das System weiterlaufen. Damit die Versorgung mit Energie und Wasserversorgung sowie die Telekommunikation funktionieren und sich das Schlüsselpersonal nicht infiziert, halten sich die Betreiber an strikte Krisenpläne. „Wir haben das Krisenorganisationskomitee seit drei Wochen aktiviert. Als Betreiber kritischer Infrastruktur wissen wir, was zu tun ist“, versichert Kelag-Vorstandschef Manfred Freitag.