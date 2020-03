Die Krise rund um das Coronavirus hat die Theaterszene mit voller Härte getroffen. Keine Vorstellungen mehr, keine Probenarbeit. Und keine Aussicht auf baldige Besserung. Auch das aktionstheater ensemble, das regelmäßig für umjubelte Theaterabende sorgt, steht derzeit still. Nun ja, nicht ganz, denn Regisseur Martin Gruber und Dramaturg Martin Ojster haben sich dazu entschlossen, ihre Theaterstücke ins Netz zu stellen, was von beachtlich vielen Menschen genutzt wird. „Es ist nett, wenn wir Nachrichten bekommen, dass sich die Leute extra hübsch anziehen und dann allein Zuhause am Computer unsere Stücke sehen“, erzählt Martin Gruber, der sich nicht entmutigen lässt.